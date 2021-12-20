MHP'ye 'Tasarım Beceri Atölye'sine katkı plaketi - Haberler
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MHP'ye 'Tasarım Beceri Atölye'sine katkı plaketi

MHP'ye 'Tasarım Beceri Atölye'sine katkı plaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerine katkılarından dolayı Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisine plaket takdim edildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerine katkılarından dolayı Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisine plaket takdim edildi.

Balıkesir Valiliği tarafından oluşturulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyelerinin açılış ve protokol imza töreni Vali Hasan Şıldak'ın iştirakiyle gerçekleştirildi. Törende MHP'ye katkılarından dolayı plaket taktim edildi. Vali Yardımcısı Turgay Hakan Bilgin, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'e plaket takdim etti. - BALIKESİR

MHP'ye 'Tasarım Beceri Atölye'sine katkı plaketi

MHP'ye 'Tasarım Beceri Atölye'sine katkı plaketi

MHP'ye 'Tasarım Beceri Atölye'sine katkı plaketi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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