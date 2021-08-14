MHP'ye katılımlar devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum'da üye sayısını artırmaya devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum'da üye sayısını artırmaya devam ediyor. İl Başkanı Naim Karataş'ın rozet takdim ettiği yeni kadın üyeler ülke menfaatlerine dikkat çekerek herkesin MHP'ye üye olması noktasına işaret ettiler.

MHP Erzurum İl Kadın Kollarına yeni üye olan partililer için rozet takma töreni düzenlendi. Üye çalışmaları kapsamında partiye üye olan 48 kişi için, rozet takma töreni yapıldı. Törende konuşan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "bu katılımlarla partimiz daha da büyüyecek. Yeni katılan hanımefendi kardeşlerimizle büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta dile getireceğiz" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanlığı'nda düzenlenen katılım töreninde, İl Başkanı Naim Karataş, katılım sağlayan vatandaşlara MHP rozeti takarak, parti üyeliklerini yaptırdı. MHP'ye katılımın daha da artacağını öngördüklerini ve bu durumun kendileri için de moral kaynağı oluşturduğunu ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş " ülkemizin her dönemi için büyük güç kaynağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin güncel olarak üye kazanması ve ülke siyasetinde vazgeçilmez olması sürecektir. Yeni üyelerimizle birlikte daha güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Bizlerle omuz omuza yürüme niyetini ortaya koyan değerli yeni üyelerimizle daha güçlü olacağımızdan hiç şüphemiz yok. Allah'ın izniyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederek sorunları çözme noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"MHP ülke menfaatlerini gözetiyor"

Ülkemizin geldiği noktada büyük sorumluluk alan ve milli duygularla siyaset üreten partinin MHP olduğunun altını çizen yeni üyeler " Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılım sağlayarak ülkemizin kalkınmasına ve geleceğe güvenle bakmasına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bir nebze katkımız olsun diye var gücümüzle değerli partimizle yürüyeceğiz. Bu noktada ülkemiz ve geleceğimiz için herkesi MHP çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştular. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı