MHP'ye Bin 800 Aday Adayı Başvuruda Bulundu

Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için yaklaşık bin 800 kişi aday adaylığına başvuruda bulundu.

MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fetih Yıldız, gazetecilerle aday adaylığı ile ilgili son verileri paylaştı. Yıldız, toplamda bin 800 kişinin aday adaylığına başvurduğunu belirtti. Bunlardan bin 600'ünün erkek, 250 kadın ve 20 de engelli olduğunu kaydetti. Ayrıca başvuruda bulunanların yüzde 98'inin üniversite ve üstü mezunu olduğu öğrenildi.

Hukukçuların denetiminden geçen aday adaylarından 300 kişinin henüz başvurusu yapılmadan evrakları adli işlem nedeniyle iade edildiği bildirildi. Geriye kalan adayların başvuruları ise incelendi. Ayrıca paylaşılan bilgilerde, 35 milletvekilinden 3'ü sağlık gerekçesiyle 2'si de iş nedeniyle başvuruda bulunamadı. - ANKARA