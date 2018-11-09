Mhp, Yahşihan Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına hız verdi. MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Yahşihan ilçesinden aday göstereceği belediye başkan adayını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 26 bin 942 nüfusu ile ilin en büyük ilçesi olan Yahşihan Belediye Başkan adayının Osman Türkyılmaz olduğunu açıkladı. - KIRIKKALE