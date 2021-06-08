MHP ve Gençlik Meclisi'nden Büyükşehir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP ve Gençlik Meclisi'nden Büyükşehir'e ziyaret

MHP ve Gençlik Meclisi'nden Büyükşehir'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Branşı sporcumuz Sevim Yıldır, Antalya'da yapılacak olan Ulusal Egemenlik Türkiye Kupası'nda (TSP) yay gerecek.

Manisa'yı temsil edecek olan milli sporcu Yıldır, 2022 yılı için oluşturulacak milli takımda yer almak için hedefi vuracak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (MBBSK) formasıyla okçuluk branşında başarıyla mücadele eden milli sporcumuz Sevim Yıldır, 9-13 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Ulusal Egemenlik Türkiye Kupası (TSP) yarışmasında milli takımda yer almak için ter dökecek. 2022 yılı için oluşturulacak milli takımda yer almak için yay gerecek olan Yıldır, daha önce gerçekleştirilen yarışmada ilk 8'in içinde yarışmayı bitirmiş, TSP puanı alarak milli takıma bir adım yaklaşmıştı. Antalya'da yay gerecek olan Sevim Yıldır, 13 Haziran Pazar günü makaralı yay bayanlar kategorisinde Türkiye sıralama puanı için yarışacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Sevim Yıldır'ın kulübümüzü Antalya'da başarıyla temsil edeceğini ve Manisa'yı gururlandıracağından emin olduğunu belirterek,Yıldır'a yarışmada başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler

Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Sarp Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP ve Gençlik Meclisi'nden Büyükşehir'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 18:18:29. #1.13#

title