18.10.2019 08:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

MHP Lideri Bahçeli, 9 Ekim Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve

küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve

ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan ettiğini belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğunun anlaşıldığını, adeta beşeriyetin vicdanına kazındığını ifade eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam 9 gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur.

Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir."

"Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir"

Türk milletinin onuruna düşkün müstesna bir millet olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti zalimlere göz yummayacak güce, hainlere boyun

eğmeyecek cesarete, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete

ziyadesiyle sahiptir.

9. gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekatı aklın, adaletin,

ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış

resmileştirmiştir." ifadelerini kullandı.

"MHP varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında Türkiye'ye gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve

yanlış istikamette olduğunun da esasen netleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekatı'nın

içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği

ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı

değerli bulmaktadır.

ABD, PKK/YPG'li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 kilometre güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir. Bu hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır."

- "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum"

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler

Sözleşmesi'ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna

kadar muhafaza ettiğini belirterek, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca

haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini

yürekten kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Su uyuyacak, düşman uyumayacaktır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni harekat bölgesinde müteyakkız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Allah Türkiye'nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun."

Kaynak: AA