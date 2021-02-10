MHP Van İl Başkanlığından AK Parti'ye ziyaret
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MHP Van İl Başkanlığından AK Parti'ye ziyaret

10.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:30
MHP Van İl Başkanlığından AK Parti'ye ziyaret

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl başkanlığı toplantı salonunda Güngöralp ve beraberindekilerle bir araya gelen Türkmenoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana önemli başarılara imza attığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hizmetler ülkesini seven halkımızın verdiği güç sayesinde gerçekleştirildi. Güç birliği yapıp ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacağız. Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e doğru ilerlerken iktidarımızın ve Cumhur İttifakının hedefleri, hayalleri var. Bunları birlikte başaracağız. Sizinle bu görüşmemiz anlamlıdır ve güç birliğimiz daimdir. Allah bu birliğimizi bozmasın. Amacımız Van'ın gelişmesi ve güzelleşmesi ise gerisi teferruattır. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi ve Vanımızı sahipleneceğiz."

Türkmenoğlu'nu görevinde başarı dileyen Güngöralp ise 2023'te Cumhur İttifakı olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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