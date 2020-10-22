MHP Van İl Başkanlığında kongre hazırlığı
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MHP Van İl Başkanlığında kongre hazırlığı

22.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:03
MHP Van İl Başkanlığında kongre hazırlığı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığı, hafta sonu yapacağı il kongresi için hazırlıklarını tamamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığı, hafta sonu yapacağı il kongresi için hazırlıklarını tamamladı.

Kongreyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, il kongresini pazar günü gerçekleştireceklerini ve virüs tedbirleri kapsamında kongre salonuna delegeler ve seçim kurul üyelerinin dışında kimsenin alınmayacağını söyledi. Güngöralp, "Değerli dava arkadaşlarım kıymetli delegelerimiz, 25 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00'da il kongremiz yapılacaktır. Korona virüs hastalığı dolayısıyla delege ve seçim kurulu üyesi arkadaşların haricinde kimse salona alınmayacaktır. Kongremiz Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinin konferans salonunda yapılacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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