MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten gıda firmaları ve marketlere indirim çağrısı

VAN (AA) - MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, market ve gıda firmalarına, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.

Kent merkezindeki market ve gıda firmalarını ziyaret eden Güngöralp, Van'da 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası' başlattıklarını söyledi.

Tüm Vanlıları kampanyalarına destek vermeye davet eden Güngöralp, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı üzerine, Van'da da Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası başlatmış bulunmaktayız. İl Başkanlığı olarak ziyaret ettiğimiz bazı marketlerin indirime gittiğini gördük. Kentteki tüm gıda firmalarının, şirketlerin ve marketlerin ürünlerinde indirime gitmelerini istiyoruz. İndirim yapan kurumları teşkilat olarak ziyaret edeceğiz. Milletimiz adına bu kampanyanın yaygınlaşması için herkesten ve her kesimden destek bekliyoruz."

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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