MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten gıda firmaları ve marketlere indirim çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten gıda firmaları ve marketlere indirim çağrısı

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten gıda firmaları ve marketlere indirim çağrısı
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, market ve gıda firmalarına, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.

VAN (AA) - MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, market ve gıda firmalarına, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.

Kent merkezindeki market ve gıda firmalarını ziyaret eden Güngöralp, Van'da 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası' başlattıklarını söyledi.

Tüm Vanlıları kampanyalarına destek vermeye davet eden Güngöralp, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı üzerine, Van'da da Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası başlatmış bulunmaktayız. İl Başkanlığı olarak ziyaret ettiğimiz bazı marketlerin indirime gittiğini gördük. Kentteki tüm gıda firmalarının, şirketlerin ve marketlerin ürünlerinde indirime gitmelerini istiyoruz. İndirim yapan kurumları teşkilat olarak ziyaret edeceğiz. Milletimiz adına bu kampanyanın yaygınlaşması için herkesten ve her kesimden destek bekliyoruz."

Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı

Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı

 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem yarattı: Unun çuvalı 500 lira, evde yağ yok

Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem yarattı: Unun çuvalı 500 lira, evde yağ yok

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title