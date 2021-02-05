MHP Van İl Başkanı Güngöralp'tan, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret
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MHP Van İl Başkanı Güngöralp'tan, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret

05.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:43
MHP Van İl Başkanı Güngöralp'tan, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Güngöralp, beraberindeki MHP Tanıtım ve Medya Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırımoğlu ve MHP Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ile AA Van Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl Başkanı Güngöralp da kentte yürüttükleri parti çalışmalarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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