MHP Van İl Başkanı Güngöralp, Hizmet İş Sendikasını ziyaret etti
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MHP Van İl Başkanı Güngöralp, Hizmet İş Sendikasını ziyaret etti

02.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:30
MHP Van İl Başkanı Güngöralp, Hizmet İş Sendikasını ziyaret etti

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz'i ziyaret etti.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz'i ziyaret etti.

Akdeniz'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Güngöralp, başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdeniz ise MHP teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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