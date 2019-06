MHP uyuşturucuya savaş açtı

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü münasebetiyle, Kernek meydanında bir program düzenledi.

Programa, MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, MHP İlçe yönetimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda tiyatro sanatçılarından, İbrahim Şahin Uyumaz, Tuğrul Berke Mendeş, Rabia Korkmaz, Gözde Alıcı, Enes Cam ve Vedat Parmaksızdan oluşan ekip vatandaşlara yürekleri dağlayan bir sokak gösterisi yaptı. Burada bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, "MHP Malatya İl Başkanlığı olarak uyuşturucu ile mücadelede her zaman her ortamda mücadelemizi veriyoruz ve gereken mesajları da her tarafa gönderiyoruz. Gerek yaptığımız programlar ile, gerek seminerler ile ve gerekse görsel tiyatro gösterileri ile gençlerimizi uyuşturucudan nasıl uzak tutarız onun için sürekli MHP Malatya İl teşkilatımız olarak programlar yapmaktayız. Bunlardan bir tanesini de bugün düzenliyoruz. Burada öncelikle bütün ailelere ve hepimize çok büyük iş düşmektedir. Ailelerimiz evlatlarımızın arkadaşlarının kimlerle gezdiğini kimlerle beraber olduğunu takip etmeleri lazımdır. ve çocuklarının hal ve hareketlerini onları takip edip eğer herhangi bir madde kullanıyorsa, önce kendi evladını karşısına alıp konuşması ve gerekli mercilere emniyetimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Emniyetimizin bu konuda duyarlı çalışmaları var. Mücadelede her zaman emniyetimiz başarılı çalışmalarını yapmaktadırlar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha önceden de söylediğimiz gibi, aileler ile de görüştük, hastane sıkıntıları tedavi etme konusunda bizler her konuda kendilerine yardımcı olacağımız söyledik. Birkaç aile geldi ve onların evlatlarını hastaneye yatırdık, tedavilerini yaptırıyoruz. ve bundan sonrada MHP Malatya İl Başkanlığı olarak uyuşturucuya açtığımız savaşı sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz" dedi.

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ise, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak için dün ya da ve ülkemizde toplum bilincini artırmak amacı ile çeşitli etkinliler yapılmaktadır. Yapılan etkinliklerde, sağlıklı yaşam davranışlarının önemi ve uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekilmektedir.Uyuşturucu kullanımı toplumun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden önemli bir sorundur.Uyuşturucunun zararı sadece kullanıcı ile sınırlı değildir,kişinin ailesine içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan zararları da beraberinde getirmektedir" dedi.

Çiçek, "Madde bağımlılığı ile mücadelede etkin yolun eğitim olduğu açıktır.İlkokuldan başlayarak eğitimin her kademesinde uyuşturucu ile mücadelede eğitim çalışmalarına ağırlık verilmeli, bu konuda anne ve babalar da bilinçlendirilmelidir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA