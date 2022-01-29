MHP üyesi kadınlar Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - MHP Keşan Kadın Kolları üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, makamındaki ziyarette, kadınlara belediyenin yaptığı çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Daha modern bir ilçe için çalışmaların devam ettiğini anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"MHP Kadın Kolları Başkanı Muradiye Durak ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileriz. Hizmet yolunda kadınlarımızla ciddi işler ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Kadınlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır, onlar toplumumuzun özneleri ve öncüleridir. MHP İlçe Kadın Kollarımızı beledimizde konuk ettik. Göreve yeni başlayan Muradiye Durak ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileriz. İnandığımız hizmet yolunda kadınlarımızla ciddi işler ürettik, bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz."

Durak da Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.