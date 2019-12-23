MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı
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MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı

İZMİR Buca'da, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, otomobilinin içindeyken, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

23.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:10
MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı

İZMİR 'da, İlçe Başkanı İsmail Taşoku, otomobilinin içindeyken, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Taşoku, hastaneye kaldırılırken, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 440 Sokak'ta meydana geldi. Otomobilinin içinde olan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na, motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı. Taşoku, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Taşoku'yu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği belirtilen Taşoku'nun, ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayı duyan çok sayıda partili, hastaneye geldi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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