MHP Üç Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisinin belediye ve il başkanları ile bir araya geldi. Bahçeli, MHP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıkladı. Antalya Belek'te düzenlenen toplantı iki gün sürdü. Toplantıda konuşan Bahçeli, "Yeni hükumet sistemi, Türkiye'nin ayağına dolanacak prangaları kıracaktır. Türkiye düşmanları sürekli tahkimat yapmakta, sürekli güç toplamakta, açığımızı, zaaf anımızı kollamaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi bütün kurumlarıyla olgunlaşmalı tam olarak oturmalıdır" dedi. Türkiye'nin yükselişinin, 2023 hedeflerine ulaşmasının, Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin gücüne, yerleşmesine ve tesir düzeyine doğrudan bağlı olduğuna dikkat çeken Bahçeli: "Bu sistem Türk milletinin başarısıdır. Kendi geleceğimize kendimiz yön verdik. 15 Temmuz ihanetine birlikte karşı koyduk. Kansız, kavgasız bir sistem değişikliği dünyada eşine az rastlanır bir kazanımdır. Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin mimarı şüphesiz Cumhur İttifakıdır. Yeni sistemin yaşaması için, bu ittifakın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenlik sırrıdır" dedi. Bahçeli, ayrıca MHP'nin Ankara, İstanbul ve İzmirde aday çıkarmayacağını söyledi.

(Refik Fidan-İsa Akar-Mustafa Bürge/İHA)