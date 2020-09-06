MHP Tosya İlçe kongresi gerçekleştirildi
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MHP Tosya İlçe kongresi gerçekleştirildi

MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı güven tazeledi.

MHP Tosya İlçe kongresi gerçekleştirildi
06.09.2020 21:53 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:56

MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı güven tazeledi.

Düzenlenen ilçe kongresine Özurgancı tek liste ile katıldı.

Özurgancı, yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde önemli bir başarıya imza atarak Tosya'da MHP'yi galip getirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Özurgancı yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: AA

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