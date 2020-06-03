MHP Torbalı İlçe Başkanı Oral'dan AK Parti'ye ziyaret MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Oral, ziyarette kısa süre önce göreve atanan Günaydın'a başarı diledi.

Günaydın'ın önemli çalışmalar yapacağına inandığını belirten Oral, "Torbalı'nın sorunları ve vatandaşların isteklerinin yerine getirilmesi noktasında kendisiyle her zaman iletişim halinde olacağız." dedi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Günaydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerini geçici süreliğine durdurulan ve tekrar hizmet vermeye başlayan esnafları ziyaret ettiklerini söyledi.

Zorlu süreçten geçildiğini vurgulayan Günaydın, "Ancak sıkı aldığımız tedbirlerin faydalarını görmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda kademeli olarak normalleşmeye döneceğiz. Biz AK Parti Torbalı ilçe teşkilatı olarak bu zorlu süreçte hergün sahadaydık ev ev, çarşı pazar vatandaşımızın, esnafımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA