MHP Tokat Milletvekili Bulut: "Biz Cumhur İttifakı sarsılmamalıdır dedikçe bazıları rahatsız oluyor"

09.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:07

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Biz Cumhur İttifakı sarsılmamalıdır dedikçe bazıları rahatsız oluyor" dedi.



Tokat'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda 2019 değerlendirme ve 2020 vizyon toplantısı yapıldı. MHP Tokat İl Başkanı Ömer Çetin'in açılış konuşmasının ardından MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut başkanlığında divan oluşturuldu. Bulut, MHP'nin asırlarca üç kıtada hüküm sürmüş bu milletin 21. yüzyıl yürüyüşünde milli diriliş ve uyanışının sembolü haline geldiğini ifade ederek, "51 yıllık Türk siyasetinde ülkemizden ve Türk milletinden yana duruş belirten partimizin kurucu Genel Başkanı olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş bey başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz, partimizin kurucular kurulu, teşkilatlarımızın her kademesinde görev almış ve isimlerini buradan tek tek sayamayacağımız tüm partililerimizi, ülküdaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, dua ve Fatihalarla yad ediyoruz" dedi.



MHP'nin bu toprakların dengesi ve siyasi yörüngesi olduğunu ifade eden Bulut, MHP'nin koskoca bir coğrafyaya kurulan bütün tuzakları ısrarla ve inatla vazgeçmeksizin boşa çıkartan siyasi duruşun adı olduğunu kaydetti.



"Biz Cumhur İttifakı sarsılmamalıdır dedikçe bazıları rahatsız oluyor"



Konuşmasında Cumhur İttifakı'na da değinen Bulut, "Biz Cumhur İttifakı sarsılmamalıdır dedikçe bazıları rahatsız oluyor. Değerli arkadaşlar bu noktada bir tarafta milletin üzerine türlü türlü oyunlar, MHP'yi eleştirme arzusuyla bu olmadı darbe girişimi ile bir şekilde bu ittifakı eline almaya çalışan Fetullahçı ve küreselci çete bir tarafta, bir tarafta da ne pahasına olursa olsun size bu memleketi teslim etmeyeceğiz diyenler diğer tarafta. Anadolu'nun birliği ve beraberliği, selameti için bu ittifakı yaşatmak mecburiyetindeyiz. Hataların, eksiklerin hepsinin bizde farkındayız. Ama bizler dava adamıyız. Nefsini ezmeyen hiçbir rabbimin kulunun da dava adamı olma şansı yok. Dava adamı olmayanın da MHP'li olma şansı yok. Sizi rahatsız eden bazı şeyler bizleri de rahatsız ediyor olabilir ama bugün içinde bulunduğumuz şartlar gereğince gidecek hiçbir yerimiz olmadığına göre Fetullahçı Amerikan, İngiliz işbirlikçisinin, PKK'lının tüm dünyada gideceği yer var. Tüm dünya misafir ediyor onları. Sizin gibi tertemiz Anadolu insanının Edirne Kapıkule'den sonra gidebileceği hiçbir yer yok. Bu vatan coğrafyasını ya ayakta tutacaksınız ya sahip çıkacaksınız, ecdadınızın yaptığı fedakarlığın onda birini yapacaksınız, savaşmayacaksınız, fikren savaşacak her önüne gelene diyeceksiniz ki 'Ben MHP'li olarak doğru yerde duruyorum, benim duruşumdan PKK rahatsızsa, FETÖ rahatsızsa, Kandil rahatsızsa demek ki şeytana bakın nasıl doğru yerde durduğumu ben biliyorum. Kimseyle rakip olmaya ihtiyacım yok' diye haykırmaya çalışacaksınız. Savaş günümüz şartlarında bu şekilde yapılıyor" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya başta MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut olmak üzere Tokat il, ilçe ve belde teşkilatları kademelerinde görevli partililer, belediye başkanları, il ve belediye genel meclisi üyeleri katıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA