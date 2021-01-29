MHP Tire İlçe Başkanlığından sağlıkçılara teşekkür ziyareti
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MHP Tire İlçe Başkanlığından sağlıkçılara teşekkür ziyareti

29.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:08
MHP Tire İlçe Başkanlığından sağlıkçılara teşekkür ziyareti

MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan ve partililer, Tire Devlet Hastanesi ve 112 Acil Yardım istasyonlarını ziyaret ederek sağlık personeline teşekkür etti.

MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan ve partililer, Tire Devlet Hastanesi ve 112 Acil Yardım istasyonlarını ziyaret ederek sağlık personeline teşekkür etti.

Sağlıkçılara karanfil veren Arif Demirkan, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının gün geçtikçe azaldığına işaret etti.

Demirkan, tüm sağlık personelinin fedakarca çalıştığını dile getirerek, "MHP olarak salgın sürecini başından bu yana başarılı bir şekilde sürdüren Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onlar yaklaşık 1 yıldır bizim için koşturuyorlar. Bizler de onlara teşekkür etmek ve bu stresli süreçte bir parça da olsun yüzlerinde tebessüm oluşturmak istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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