MHP, tersanelerde askeri gemi yapımını gündeme getirecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve parti yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli'ye gelerek bazı ziyaretlerde bulundu. Başkan Demirköse, Ereğli'deki tersanelerde askeri gemi yapımı konusunu Ankara'da gündeme getireceklerini ifade etti.

MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Toprak, Atilla Tarık Semiz ve Ereğli ilçe Teşkilatı yöneticileriyle Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, TSO Başkanı Arslan Keleş ve Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz'ı ziyaret etti. İlk ziyaretini Kdz. Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'na gerçekleştiren Demirköse ve beraberindekiler ilçede devam eden çalışmalar ve yapılması gereken yatırımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Demirköse ve beraberindekiler ikinci ziyareti ise Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'e gerçekleştirdi. Ereğli ekonomisine ilişkin TSO Başkanı Arslan Keleş'ten bilgiler alan Demirköse, MHP olarak Ereğli ilçesine yapılacak yatırımlarda her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Demirköse ve beraberindeki heyet ilçede son olarak Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz'a görevinde başarılar dileyen Demirköse, MHP olarak her zaman emekçinin yanında olduklarını vurguladı. Demirköse Ereğli ilçesindeki ziyaretler sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunarak, Kdz. Ereğli'nin her meselesinin üzerinde önemle durduklarını ve takip ettiklerini, ilçede istihdamın artırılması ve tersanelerin canlandırılması için bu bölgede askeri gemi üretilmesi konusunu Ankara'da gündeme getireceklerini söyledi. Demirköse burada yaptığı konuşmasında "Bugün Kdz. Ereğli ilçemizde Kaymakamımızı, Ticaret ve Sanayi Odamızı, Sendikamızı ziyaret ettik. Ereğli'de yapılabilmesi gereken her şeyin üzerine gidiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapıcı bir şekilde siyasetimizi sürdürüyoruz. Burada özellikle tersaneler bölgesindeki askeri gemi yapımındaki çalışmaları yerinde izliyoruz ve önümüzdeki hafta burada bir çalışma yapacağız. Bu çalışmaların sonucunda biz bir netice bulamazsak TBMM'de gündeme getireceğiz. Sayın başkanımızla da buranın sanayi kenti ile alakalı olması sebebiyle Erdemir ile alakalı fikir alışverişi yapacağız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı