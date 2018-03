MHP Tekirdağ İl Başkanı Önsel: "Gün Birlik Günüdür"

MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel, yerel ve ulusal gündemi değerlendirerek, "Gün birlik günüdür" dedi.

MHP Süleymanpaşa İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşen değerlendireme toplantısına, MHP İl Başkanı Koray Önsel, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.

"Mehmetçiklerimiz şuan da tarih yazıyor"

Yapılan basın açıklamasında ilk olarak Afrin Harekatı'na değinen MHP İl Başkanı Koray Önsel, "Afrin'den gelen 8 şehit haberiyle yıkıldık. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bu gelen haberlerle içimiz yanıyor. Allah Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, zor bir görev yürütüyorlar. Ülkemize gelecek tehlike unsurların topraklarımıza gelebilecek tehlikeli önlemek için oradalar. Düğüne gider gibi giden Mehmetçiklerimiz şuan da tarih yazıyor. Bu terör örgütü bu kadar güçlenmeden keşke yapılsaydı bu operasyonlar. Türk ordusunun orada ne işi var diyenler var. Türkiye Cumhuriyetinin kanla çizilmiş topraklarımızı korumak için oradalar. Bu topraklarda yaşamanın zorluğunu biliyoruz. Bu topraklarda hesapları olanların iki yakası bir gelmiyor gelmeyecek de. Bizlere düşen dua etmek onlara destek olmak" dedi.

"Gün birlik günüdür"

Siyasetin her zaman yapıldığını, vatan söz konusu olduğunda birlik ve beraberliğin olması gerektiğini vurgulayan Önsel, "Bize de görev düşerse bir adım bile düşünmeden ne gerekiyorsa yapacağız. Biz siyaseti her zaman yaparız. Ama vatan bizim için her zaman önemlidir. Gün birlik günüdür. Böyle şanlı tarihe sahip milletin evladı olmaktan da gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

"İlçe teşkilatlarımız sahada çok önemli bir şekilde çalışmasını sürdürüyor"

Yereldeki gündeme değinen Önsel, bütün çalışmaların asıl nedenin 18 Mart'ta yapılacak kurultaya davet edilmek olduğunu vurgulayarak, "Milliyetçi Hareket Parti İl Teşkilatı olarak ilçe teşkilatlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, esnaflarımız ile ilgili bir saha programlarımız var. Saha çalışmalarımızın asıl nedeni 18 Mart 2018 tarihinde Ankara'da yapılacak olan kurultayımıza davet etmek. Yüreğinde vatan millet sevdamız olan herkesi kurultayımıza bekliyoruz. 15 Temmuz'da FETÖ tarafından yapılan darbe kalkışmasında Devlet Bahçeli'nin öngörüsünün ne kadar önemli olduğu herkes görmüştür. İlçe teşkilatlarımız sahada çok önemli bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Tekirdağ'da görev yapmanın zorluğunu biliyoruz. Bu konuda tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ