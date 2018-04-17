MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı zaman diliminde, Türkiye yeni hükümet sistemine çok seri şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar bıçak gibi kesilmelidir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, 16 Nisan Halkoylamasıyla onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne herhangi bir tavsama, gecikme olmaksızın geçilmesinin "milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal aldığını" belirtti.

Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimi yapılacağını anımsatarak, bu seçime 11 ay 14 gün kaldığına dikkati çekti.

Mahalli idareler seçimine her partinin adayı olarak 20 bin 538 belediye meclis üyesi, bin 258 il genel meclis üyesi, bin 398 de belediye başkan adayının katılacağını vurgulayan Bahçeli, 10 partinin seçimlere girdiği dikkate alındığında toplamda 231 bin 940 kişinin sandıkta oylanacağını bildirdi. Toplamda da 50 bin 317 muhtar adayının vatandaşın huzuruna çıkacağına işaret eden Bahçeli, siyasi takvime göre, yerel seçimden 7 ay 3 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi yapılacağını ifade etti.

Yerel seçimden sonra Türkiye'nin hangi badirelere maruz kalacağını tahmin etmenin zor olmayacağını belirten Bahçeli, "Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır. Mahalli idareler seçiminde yaşanması muhtemel kutuplaşma ve anlaşmazlıkların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı, ne gibi olumsuzluklara kapı aralayacağı, Türkiye'yi nerelere sürükleyeceği az çok malumumuzdur. Bu riski kaynağında kesmek, demokrasinin erdem ve ilkeleriyle ülkemizin ufkunu aydınlatmak başlıca amacımızdır." dedi.

-Seçim çağrısı

Bahçeli, önlerinde iki seçeneğin bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin normal tarihi olan 3 Kasım 2019 beklenecek; ya da milli mecburiyet ve ortaya çıkan meşru gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin zamanında yapılmasıyla ilgili talepler doğal bir haktır. Partimizin bugüne kadar kanaati hep bu yönde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşünce, ifade ve temennisi de farklı değildir. Ancak önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bunu telafi etmek, lazım gelen önlemleri sorumluluk ve şuurla almak siyaset kurumunun ana görevi olmalıdır.

Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde, Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyunlarını bozmak şarttır. Seçim var mı yok mu, erken mi olacak, zamanında mı yapılacak anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi muhataplarına ve "aziz millete" samimi ve tartışılmasını ümit ettiği bir teklifte bulunmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur. İrade milletindir, istikbal milletindir, istiklal milletindir, ihanet ise millet karşısında asla tutunamayacaktır. İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı zaman diliminde, Türkiye yeni hükümet sistemine çok seri şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar bıçak gibi kesilmelidir. Bize göre başka çare kalmamıştır.

Seçim güvenliği bahanesine sığınıp siyasi kundakçılıktan medet uman, lekeli ortaklarıyla Türkiye'nin belini bükmeye çalışan CHP'ye ve diğer yancılarına hodri meydan diyoruz. Seçimse istediğiniz buyrun, gereğini yapalım. Bırakalım hükmü Türk milleti versin. Demokrasi sandıktır, sandık ise er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz bu meydandan kaçmadık, bu kaynağa riayet ve hürmetten kaçınmadık. Türkiye'nin başına çorap örmek için pusuya yatanları, pusularında boğalım. Milletin iradesine şaşı ve soğuk bakanları sandığın aleviyle yakalım. Söz milletindir, karar milletindir, gelecek milletindir, tercih büyük Türk milletine aittir."

(Sürecek)