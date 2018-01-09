MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı ne de Gandiliğe özenen ama Kandil'e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bina edilmesini tavizsiz şekilde desteklediklerini söyledi.

"Bu destek ve katkımız, açık açık söylüyorum, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde de mutlaka devam edecektir." diyen Bahçeli, hatta bunun seçimlerle sınırlı kalmayacağını, 2019'dan sonraki beş yıl boyunca da yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluk kapsamında süren iş birliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacaklarını belirtti.

Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam manasıyla oturması ve olgunluk kazanıp inşası için MHP'nin üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli, istekli ve iradeli olduğunu ifade ederek, "Bu şartlar altında partimiz 2019'da uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır." diye konuştu.

2018'de yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesinin bir başka ana gündem maddesi olduğunu ve bu konudaki tercih ve kararlarının istikametinin de belli olduğunu dile getiren Bahçeli, "Parti olarak, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna, 16 Nisan halkoylaması şuuruna bağlıyız, bağlı kalacağız.

Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız.

Çünkü biz Türk milletinin özlemlerinin tercümanıyız.

Ve biz Türk'üz, doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız." ifadelerini kullandı.

"Gülünü, dikenini bilmeyiz"

Bahçeli, milletin kabul ve tasdik ettiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geriye dönüş olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yol kapalıdır.

Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır.

Hz. Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür.

Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, dönüş için çağrıda bulunanları, çaba gösteren yandan çarklıları tanımıyoruz, tanımayacağız.

Bunlar ki getirdikleri su akmaz, yaptıkları baraj tutmaz, söyledikleri sözü kimseler yutmaz.

Siyasetin dipsiz tencerelerine, camsız pencerelerine inanacak yoktur.

Artık taraflar netleşmiştir.

Niyetler netleşmiştir.

Bundan sonra herkesin 2019 yılına müzahir tavrı da netleşmelidir.

Biz gülünü dikenini bilmeyiz, akarına kokarına bakmayız, kayığından küreğinden, yatından katından anlamayız.

Kalburla su taşıyanlara güler geçeriz.

Muhalif partiler konfederasyonuna dönen CHP'yi, yanına aldığı HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleri de mesele yapmaz, hiç kafaya takmayız. Biz, millet ne diyor ona bakarız.

Tarih ne diyor ona dikkat kesiliriz.

Türkiye'nin geleceğini şuna buna peşkeş çekmeyiz, çektirmeyiz."

"Türk milletinin haysiyetine emanettir"

Bahçeli, "MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecinde' ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir." diyerek, yeni hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmanın, FETÖ'nün dürtmesiyle 2019 vadeli geriye dönüş planları hazırlamanın, birbirinin kayığına binip sefere çıkan, oraya buraya gül ve gülücükler dağıtanların haddi olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sadece Türk milletinin değerlendirebileceğini belirten Bahçeli, "Bu sistemin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121'inci maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı ne de Gandiliğe özenen ama Kandil'e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır.

Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir." dedi.

Bahçeli, bu haysiyeti koruyup, savunup, sahipleneceklerini belirterek, "Fit sokmaya çalışanlara aldırmayacağız.

Firavun taktiklerine eğilmeyeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)