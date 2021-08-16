MHP tarafından yangınzedelere toplam 2 bin 500 baş canlı hayvan dağıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve ilçe teşkilatlarının, belediyelerin ve Ülkü Ocaklarının koordinasyonunda, yurt genelinde meydana gelen yangınlarda hayvanları telef olan köylülere bin 358 koyun, bin 45 keçi ve 107 düve olmak üzere toplam 2 bin 500 baş canlı hayvan dağıtıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve ilçe teşkilatlarının, belediyelerin ve Ülkü Ocaklarının koordinasyonunda, yurt genelinde meydana gelen yangınlarda hayvanları telef olan köylülere bin 358 koyun, bin 45 keçi ve 107 düve olmak üzere toplam 2 bin 500 baş canlı hayvan dağıtıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yangın afeti üçüncü ve son etap hayvan dağıtımı yardım kampanyasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Durmaz açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, yangın afetinde hayvanları telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 2 Ağustos'ta 5 keçi, 5 koyun, 2 düve kampanyasının il, ilçe teşkilatlarının, belediyelerin ve Ülkü Ocakları'nın koordinasyonuyla başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı banka hesabında biriken 1 milyon 395 bin lira AFAD tarafından hesaplara aktarılacak

Şu ana kadar sürdürdükleri canlı hayvan yardımı kampanyasının 12 Ağustos'ta 4372 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden sonlandırdıklarını ifade eden Durmaz, "Anılan karar uyarınca; yardımların tüm sorumluluğu afet ve acil durum yönetimi başkanlığına verilmiştir. Bu nedenle sonlandırılan kampanyamız çerçevesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Valiliğinin izni ile açılmış banka hesabında birikmiş toplam 1 milyon 395 bin 910 lira da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Bin 348 koyun bin 45 keçi 107 düve olmak üzere 2 bin 500 baş canlı hayvanın yangınzedelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yörük için kara gün, kara çadırının boşaldığı gündür" sözünün gereğinde yangınla boşalan kara çadırın yeniden doldurulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bin 348 koyun bin 45 keçi 107 düve olmak üzere 2 bin 500 baş canlı hayvanın yangınzedelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan hayvanlar ve bu maksatla açılmış olan banka hesabında birikmiş ve açılacak AFAD yardım hesaplarına aktarılacak 1 milyon 395 bin 910 lira ile canlı hayvan temin edilerek dağıtılması halinde; kampanyamızın hedefine tam olarak ulaştığı; Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki yangınlarında telef olan tüm hayvanların karşılandığı görülecektir. Kampanyamızın başlangıcından itibaren emeklerini ve desteklerini esirgemeyen il, ilçe teşkilatlarımıza Belediyelerimize ve kampanyanın koordinasyonunu sağlayan Ülkü Ocaklarımıza şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı