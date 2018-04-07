MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı İşçan'dan Gündem Değerlendirmesi

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Bir restoranda organize edilen basın toplantısında konuşan MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşçan, ilçenin ve Tekirdağ'ın daha güzel bir şehir haline gelmesi için teşkilat olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ve birlik beraberlik içinde zorlukların üstesinden geldiğini belirten İşçan, "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap kardeşimizin ailesine Allah sabır versin. İnşallah ülke olarak daha güzel, şehit haberlerinin olmadığı günler göreceğiz." dedi.

İşçan, Tekirdağ'da belediye çalışmalarının sadece belirli yerlerde yoğunlaşmasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Tekirdağ'da belediye bazı mahallelere alt ve üstyapı çalışması için uğramazken, nedense bazı mahallelerde gereğinden fazla çalışma yaptığını görüyoruz. Bizler bu çalışmaların, 'verilen oylara, kişilere göre mi?' yapılıp yapılmadığını bilmek istiyoruz. Belediye seçimlerde bütün Tekirdağ halkına hizmet için seçildi. Bunun gereğini en iyi şekilde yerine getirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ'da kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı bir salonunun olmamasının şehre yakışmadığını dile getiren İşçan, şunları kaydetti:

"Şehirde konser, tiyatro veya büyük organizasyonların yapılabilmesi için bir salon veya alan yok. Bizim gibi yeni büyük şehir olmuş illerin çok gerisinde kaldık. Ulaşım zaten içler acısı. Yıllardır normal şekilde çift yön olarak akan şehir trafiği, tek yön olarak değiştirilmesinin ardından çileye dönmüş durumda. İnşallah düzelir diye ümit ediyoruz. Şehrin simgesi olan Tekirdağspor'a bütün Tekirdağ'ın sahip çıkması lazım. Bu takım onun, bunun, şu partinin değil şehrimizin takımı. Birlik olup takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor."

Daha sonra ilçe teşkilatı birlikte fotoğraf çektirdi.