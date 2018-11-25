MHP, Son Anket Sonuçlarını Kamuoyuyla Paylaştı

Yerel seçim öncesi yapılan anket çalışmalarının sonuçları bir bir açıklanıyor. MHP'nin masasında bulunan anketlerle ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, açıklamalarda bulundu. Durmaz, çeşitli anket şirketlerinden edindikleri sonuçları kamuoyuyla paylaşarak MHP'nin oy oranının yüzde 18 bandında olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

BAHÇELİ'NİN 4 İLKESİNİ HATIRLATTI

Partisinin yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları hakkında bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Çeşitli değerlendirmeler yapacağız. İlk defa il başkanlarımızla belediye başkanlarımızı birlikte davet ettik. En temel sebebi, bir seçime gidecek olmamız bir kaç ay sonra. Bu seçime ilişkin MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu daha önceden 4 ilke olarak açıkladığı görüşleri kamuoyu biliyor." dedi.

HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN PEKİŞMESİ

MHP'nin yerel seçimlere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesive yerleşmesi için Cumhur İttifakı çatısı altında hazırlanacağını belirten Durmaz "Milli iradesinin üstün gelmesini, genel seçimlerde ortaya çıkan sonucun yerelde de ortaya çıkması için yoğun gayret içinde. İl başkanları ve belediye başkanlarımıza kalan süreyi en verimli, en optimum nasıl yönetmeleri gerektiği hususunda sunumlarımız olacak. Siyasal iletişim, imaj, reklam gibi konuları kapsayan sunumlar var. Bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeleri gerektiğine ilişkin sunumlar olacak. Benim sunumumda da MHP olarak neler yaptık bu süreçte, adaylık süreçlerini nasıl yönetiyoruz, bundan sonra neleri yapmamız gerekiyor, il, ilçe teşkilatlarının ve belediye başkanlarının birlikte ne şekilde çalışmalar yapması gerektiği konusunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

MHP'DE SÜRPRİZ ADAYLAR

MHP'nin sürpriz adaylar çıkartabileceğini söyleyen Durmaz, "Sürpriz de olsa partimizin ilkelerini, prensiplerini, dünya görüşünü benimsemeyen hiçkimseyi aday yapmamız söz konusu olamaz. Temsil kabiliyeti, toplumda karşılığı olan, sevilen, sayılan ama en önemlisi ehliyet, liyakat sahibi adaylar olacak. Bunun başka da izah tarzı yok. Biz her koşulda, ittifak biliyorsunuz bir ara görüşmeler kesintiye uğramıştı o zaman da ifade etmiştik şimdi de aynısını söylüyoruz. Biz her koşulda bu seçimlerin en flaş çıkışını yapacak partiyiz" dedi.

"ANKETLERDE YÜZDE 18 ÇIKIYOR"

Yapılan anketlerde MHP'nin oyunun yüzde 18 oranında çıktığına değinen Durmaz, "Bu oran sıklıkla zikredilmekte. Bunun da üzerine çıkacağımızı düşünüyorum" dedi. Milliyetçi oyların yükseldiğinin ifade edilmesi üzerine Durmaz, "MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanının, Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz sonrasında sergilediği tavır, politik duruş milletimiz tarafından ciddi şekilde karşılık ve takdir görmektedir" diye konuştu.



