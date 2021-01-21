MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da
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MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da

21.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:14
MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Zara ilçesini ziyaret etti.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Zara ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Zara Belediyesine gelen Özyürek, Belediye Başkanı Fatih Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Zara Merkez Kabristanı'nda iş insanı Erdoğan Kalkan'ın babası emekli öğretmen Ahmet Kalkan'ın cenaze törenine katılan Özyürek, daha sonra partililerle bir araya geldi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Özyürek, "Belediye başkanımız, başarılı çalışmalarıyla bizleri gururlandırıyor, gerçekleştirdiği hizmetlerle ilçemizi kalkındırıyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Gönül belediyeciliği sözümüzü tutuyor ve ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkücü belediyeciliğin gerekliliği olan gönül belediyeciliğiyle hizmette eşitliği yerine getiriyoruz. Milletvekilimize ve il başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürler ediyorum." diye konuştu.

Özyürek'in Zara programına, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, İlçe Başkanı Erdem Yiğit, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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