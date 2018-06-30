MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Mazbatasını Aldı

24 Haziran seçimlerinde 27. Dönem MHP Sivas Milletvekili seçilen Ahmet Özyürek, mazbatasını aldı.

Sivas Adliyesinde düzenlenen mazbata töreninde konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, seçimlerin ülkede ve Sivas'ta sıkıntısız bir şekilde geçtiğini belirterek, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çetinkaya, daha sonra Özyürek'e mazbatasını verdi.

Özyürek ise seçimlerin Sivas'a ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Seçim çalışmalarında kendisine destek verenlere teşekkür eden Özyürek, "Şu anda milletvekiliyim ama milletvekili ben değilim Sivas'ın yiğit insanlarıdır. Çünkü onlar bana, Milliyetçi Hareket Partisi'ne inandılar, güvendiler, bizimle gönül birliği yaptılar. Türkiye'de MHP'nin en çok oy arttırdığı il olarak Sivas'ı öne çıkardılar." diye konuştu.

Özyürek, milletvekilliği makamının kendisine ait olmadığını Sivaslılara ait olduğunu vurgulayarak, "Ben sadece şunu yapacağım, sizlerden hizmet ve emir bekleyeceğim. Bunun için yola çıktım. İnşallah Cumhur İttifakı'nın Meclis'te Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve geleceğinin önünü açmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.