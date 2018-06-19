MHP Sivas Milletvekili Adayı Özyürek'e Büyük Destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Özyürek, memleketi Kangal'da yoğun ilgiyle karşılandı.

Gittiği her yerde büyük bir coşkuyla karşılanan MHP Sivas Milletvekili adayı Ahmet Özyürek, seçim çalışmalarını memleketi Kangal'da sürdürdü. İlk olarak davet üzerine memleketi Kangal'ın Örencik Köyü festivaline katılan Özyürek burada davul zurnayla karşılandı. Destek ve dua isteyen Özyürek'e bölge halkından tam destek vereceklerini söyledi. Seçim gezisine Havuz Beldesi'ni ziyaretle devam eden Özyürek, ardından Tahtalı ve Çat köylerine giderek burada bulunan vatandaşlarla sohbet ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.

Özyürek,"İçinizden biriyim. Yani sizlerin vekiliyim. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'na sahip çıkalım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda seçtirelim. 15 Temmuz'da istediğini yapamayan şer odakları, ABD ve İsrail sınırımızdaki terör örgütlerine destek verdi. Burada liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız yaptıkları istişare sonrasında bölgeye operasyon düzenlendi ve şanlı bayrağımızı terörden temizlenen topraklara dikildi. Cumhur İttifakı bu şer odaklarına karşı kuruldu. 15 Temmuz'da şanlı milletimiz karşısında yerle bir olan şer odaklarına 24 Haziran'da da gereken dersi vereceğinizden hiçbir şüphemiz yok. Bir olalım diri olalım, ülkemize ve Sivas'ımıza sahip çıkalım. Sizler bana sahip çıkın hep birlikte şehrimize topraklarımıza sahip çıkalım. Hizmet için geliyoruz." dedi.

Özyürek, ziyaretlerini MHP Altınyayla İlçe Başkanlığındaki programla tamamladı. - SİVAS