MHP Sivas Milletvekili Adayı Özyürek: "Cumhur İttifakı'na Sahip Çıkalım"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Özyürek,"Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ülkenin kumuyuz, çimentosuyuz ve teminatıyız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkalım" dedi.

MHP Sivas Milletvekili adayı Ahmet Özyürek Sivas'ta görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Paşabahçe Kütük Ev'de düzenlenen iftar programında konuşan Özyürek seçim çalışmalarında sürekli basın mensuplarıyla bir araya geldiğini birlikte çalıştıklarını söyledi.

24 Haziran seçimlerinde oluşturulan Cumhur İttifakı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Özyürek,"Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmiş yıllarda işgale uğradığını hatırlayın. İşgal devletleri tüm yurdu kaplamıştı ve bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiştik. İnanın bugünde aynı şeyleri yaşıyoruz. Kafamızı kaldırıp baktığımızda gerçekten bu vatanı, milleti seven imanlı insanları yazdığını okuduğumuzda bunu hissedeceğiz. Türkiye ile kimler uğraşıyor. Amerika, Avrupa'daki 7-8 ülke ve İsrail Türkiye'yi bölmek ve parçalamak istiyor. İslam ülkelerini ve Ortadoğu'yu zaten yerle bir ettiler. Uyanık olalım. Ben Türk milletine ve Sivas'ın yiğit insanlarına sesleniyorum. Cumhur İttifakı'na sahip çıkalım" dedi.

"MHP Türkiye'nin çimentosu ve teminatıdır"

Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçtirmek ve MHP'nin güçlü bir şekilde mecliste yer alması olduğunun altını çizen Özyürek,"15 Temmuz darbe sürecinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izlemiş olduğu siyaseti de unutmayalım. Devlet Bahçeli beyin vermiş olduğu Cumhur İttifakı'nı da gözardı etmeyelim ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adaylarını destekleyelim. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir şekilde mecliste olmalı. Neden olmalı? Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ülkenin kumuyuz, çimentosuyuz ve teminatıyız. Tek bir idealimiz var. Türk milletinin kıyamete kadar var olmasını istiyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızın kıyamete kadar dalgalanmasını istiyoruz. En önemlisi de minarelerden ezan sesinin kıyamete kadar susmamasını istiyoruz. Bunun için bir olalım, birlikte olalım. Şer odaklarına fırsat vermeyelim. Ben biliyorum benim Sivas'ımın yiğit insanları bunun bilincinde kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkınız. Söz veriyorum. Ben bu yola çıkarken Allah'a söz verdim. Ben seçildiğimde ülkeme, milletime ve Sivas'a ve Sivaslılar'a hizmet edeceğime söz verdim. İnşallah da Allah benim sözümde durmamı nasip eder. İnşallah Allah rızası için Sivas'a hizmet edeceğiz. Ben Sivas'ın yiğit bir evladıyım. Bilgi ve birikimim var. Beceri var. Söz veriyorum ki mecliste bir milletvekilinin Sivas'a ve Sivaslılar'ı nasıl temsil ettiğini göstereceğim. Yüreğimi, gönlümü Allah biliyor ki hizmet için yola çıktım. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"şeklinde konuştu. - SİVAS