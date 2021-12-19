MHP Sivas İl Başkanlığı Bölge İstişare Toplantısı'nı Zara'da gerçekleştirdi - Haberler
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MHP Sivas İl Başkanlığı Bölge İstişare Toplantısı'nı Zara'da gerçekleştirdi

MHP Sivas İl Başkanlığı Bölge İstişare Toplantısı'nı Zara'da gerçekleştirdi
AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

MHP Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı Zara ilçesinde yapıldı.

SİVAS (AA) - MHP Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı Zara ilçesinde yapıldı.

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, MHP Zara İlçe Başkanı Erdem Yiğit katıldı.

Özyürek, toplantıda, ekonomik düzeyde iç ve dış düşmanların oyununun sürdüğünü, bu mücadelede geri adım atılmayacağını ifade ederek, sıkıntılı süreçten devlet ve millet olarak yakın zamanda kurtulacaklarını, devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri

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