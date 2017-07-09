MHP Sivas İl Başkanı Navruz, Güven Tazeledi

MHP Sivas İl Başkanlığı görevine yeniden Özkan Turan Navruz seçildi.



MHP Sivas İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi, Sivas Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonunda yapıldı.



Mevcut il başkanı Navruz başkanlığında hazırlanan tek listeyle seçime gidilen kongrede, o kullanan 379 delegeden 370'inin oyunu alan Navruz, yeniden başkan seçildi. Kullanılan 9 oy ise geçersiz sayıldı.



Navruz, yaptığı açıklamada, 3 Mart 2017'de göreve geldikten sonra ilçe kongrelerini tamamlayarak il kongresine gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Tek aday ve tek liste olarak girdiğimiz kongrede güven tazeledik. Kongreyi, Kayseri ve Sivas'tan çok sayıda ülküdaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik, bundan sonra teşkilatlarımızın ve ülkücülerimizin, şehrimizin sorunlarına eğileceğiz. Partimizi bir adım daha ileriye nasıl götürürüz, onun çalışmalarını yapacağız."