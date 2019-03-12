Mhp, Sivas Adaylarını Tanıttı

MHP Sivas İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde il, ilçe ve belde belediye başkanı adaylarını tanıttı.

4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, programda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin ilelebet var olması, bayrağın dalgalanması, en önemlisi minarelerden ezan sesinin susmaması için önemli olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin güçlü çıkacağını dile getiren Özyürek, "Türk milletine sesleniyorum; içerideki ve dışarıdaki işbirlikçileriyle beraber HDP'nin temsil ettiği 'zillet ittifakı' ile mi birlikteyiz yoksa ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için mücadele eden Cumhur İttifakı ile mi birlikteyiz?" dedi.

Sivas Belediye Başkan Adayı Memet Er için destek isteyen Özyürek, TBMM'de Sivas'ın kalkınması için gerekli mücadeleyi verdiğini anlatarak, "Sivas'ın gelişmesi, yatırımın gelmesi için 4. bölgeden 6. bölgeye geçmesi şarttır. Bunun için de mücadelem devam edecektir." diye konuştu.

Belediye başkan adayı Memet Er ise şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda Sivas'a hakim olan yerel yönetim anlayışı, belediyeciliği ya eksik yaptı ya da yanlış yaptı. Bu yanlışlık, yerel yönetimdeki vatandaşlarımızın şehrimizin önceliklerini ve eksiklerini iyi tespit edememelerinden kaynaklanmıştır. Belediyecilik yalnızca park, bahçe ve kaldırımla uğraşmak değil. Sivas'ın derdi iş, Sivas'ın derdi aş, göçtür. Bu bilinçle projelerimizi hazırladık. Sivas, 31 Mart'ta işi ehline emanet edecek."

Konuşmaların ardından il, ilçe, belde belediye başkan adayları ile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi adaylarının tanıtımı yapıldı.

Program ses sanatçıları Ali Kınık ve Alperen Kekilli'nin konseri ile sona erdi.

Programa, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, MHP MYK üyesi Ferhat Doğan, Merkez İlçe Başkanı Metin Topçu, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA