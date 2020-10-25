MHP Siirt İl Başkanlığına Fatih Cantürk yeniden seçildi
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MHP Siirt İl Başkanlığına Fatih Cantürk yeniden seçildi

25.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:33

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt il kongresi yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt il kongresi yapıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kongreye MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak il başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.

Davetlilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre oturma düzeni aldığı kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Tek liste ile gidilen kongre sonucunda Fatih Cantürk yeniden başkanlığa getirildi.getirildi.

MHP Siirt İl Başkanlığına Fatih Cantürk yeniden seçildi
MHP Siirt İl Başkanlığına Fatih Cantürk yeniden seçildi
MHP Siirt İl Başkanlığına Fatih Cantürk yeniden seçildi
MHP Siirt İl Başkanlığına Fatih Cantürk yeniden seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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