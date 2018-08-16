MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan: "Hiç Kimse Türkleri Başka Milletlerle Karıştırmamalıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, son günlerde dolar kuru üzerinden Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıya tepki göstererek, "Hiç kimse Türkleri başka milletlerle karıştırmamalıdır" dedi.

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan açıklamasında, Türk milletinin kadim tarihi boyunca içeriden ve dışarıdan gelen saldırılarla mücadele ettiğini hatırlattı. Demir süngülerle, çelik namlularla yapamadıklarını bu gün paralarıyla ve spekülasyonlarla yapmaya çalıştıklarını dile getiren Güzide Çipan, "Milletimizin kahramanlığının ana kaynağı, düşman ve düşmanın fitnesi ne kadar büyük olursa olsun korkusuzca, dimdik, canı pahasına geri adım atmadan göğsünü siper etmesidir. Milletimiz, kutsallarımıza nereden ve nasıl saldırılırsa saldırılsın, birlik ruhuyla, millet şuuruyla tek ve büyük bir yumruk gibi düşmanın sinesine balyoz gibi inmesini bilir. Yedi düvelin Türk'ten korkmasının sebebi budur. Dünya'nın bütün sosyologları bir araya gelse yine de milletimizi anlayamazlar, çözemezler. 15 Temmuz'da Milletin malı olan silahlarının çelik namlularının önüne terlikle koşanları unutuyorlar. 15 Temmuz'da Ankara'da ışıldayan Türk Milletinin otağını, ülkücü iradenin sokaklarda yankılanan sesini unutuyorlar. Eski husumet ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp, her ne pahasına olursa olsun Türk Devletinin bekası için, devletinin ve milletinin yanında dimdik duran Liderimiz Devlet Bahçeli beyi ve teşkilat mensuplarımızı tanımıyorlar. Dün demir süngülerle, çelik namlularla yapamadıklarını bu gün kağıtlarıyla, paralarıyla, spekülasyonlarıyla yapmaya çalışıyorlar. Başaracaklarını sanıyorlarsa akıllarına şaşarım. Hiç kimse Türkleri, başka milletlerle karıştırmamalıdır. Unutmayın ki, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyen ecdadın torunlarıyız" dedi.

Antalyaspor karşısında ilk deplasmanda maçına TL logolu forma ile çıkacak Atiker Konyaspor'u aldığı karardan dolayı tebrik ederek başarılar dileyen MHP Selçuklu İlçe Başkanı Çipan, Türk milletinin bu çemberi de özüne dönerek, milli şuur ve birlik ruhuyla atlatacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi. - KONYA