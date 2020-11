MHP Samsun İl Başkanlığının kan bağışı kampanyası sürüyor

MHP Samsun İl Başkanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle azalan kan bağışını artırmak amacıyla başlattığı "Kan, Organ-Doku ve Plazma" bağış kampanyası devam ediyor.

MHP İl Başkanlığının, Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kan ile organ ve doku bağışı kampanyası başlattı.

Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılayın kan alma otobüslerine kan ile organ ve doku bağışında bulundu.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, basın mensuplarına, Kovid-19 salgını sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle kan ile organ ve doku bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Samsunluları salgın sürecinde çok önemli olan bu kampanyaya katılmaya davet eden Karapıçak, "Türk Kızılay, yardıma muhtaç kişilerin bütün insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biridir. Kan, organ, doku ve plazma bağışı kampanyası her ne kadar partimizin öncülüğünde başlamış olsa da hedefimiz tüm Samsunluların, toplumun hassasiyetlerini hisseden ve toplum adına sorumluluk duyan her hemhşehrimizin kampanyaya katılmasıdır." dedi.

Karapıçak, İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Canik ilçe başkanlıklarının destek verdiği kampanya kapsamında vatandaşların yarın akşama kadar 10.00-13.00 ile 14.00-19.00 saatlerinde bağışta bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün