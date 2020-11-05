MHP Samsun İl Başkanlığından Türk Kızılaya ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

MHP Samsun İl Başkanlığından Türk Kızılaya ziyaret

05.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:06
MHP Samsun İl Başkanlığından Türk Kızılaya ziyaret

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Türk Kızılay Samsun Şubesini ziyaret etti.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Türk Kızılay Samsun Şubesini ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve beraberindekiler, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Samsun Şube Başkan Vekili Ahmet Ali Bulut'u ziyaret etti.

Karapıçak, Kızılay'ın Türkiye'de ve dünya genelinde yaptığı çalışmaların övünç vesilesi olduğuna işaret etti.

Bulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılayın Türk halkının özveri ve kadirşinaslığını yansıttığını belirtti.

MHP Samsun İl Başkanlığı ve Türk Kızılay Samsun Şubesinin önümüzdeki süreçte iş birliği yapma kararı aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir'i ziyaret etti
MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir'i ziyaret etti
MHP Yeşilhisar İlçe Teşkilatından İl Başkanı Serkan Tok'a hayırlı olsun ziyareti
MHP Yeşilhisar İlçe Teşkilatından İl Başkanı Serkan Tok'a hayırlı olsun ziyareti
MHP İl Başkanı Alıcık'tan 'Mevlid Kandili' mesajı
MHP İl Başkanı Alıcık'tan 'Mevlid Kandili' mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Osman Durmuş Mesut Yılmaz Vladimir Putin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Töre Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Samsun İl Başkanlığından Türk Kızılaya ziyaret - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 17:08:53. #1.14#
title