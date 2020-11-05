MHP Samsun İl Başkanlığından Türk Kızılaya ziyaret

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Türk Kızılay Samsun Şubesini ziyaret etti.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Türk Kızılay Samsun Şubesini ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve beraberindekiler, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Samsun Şube Başkan Vekili Ahmet Ali Bulut'u ziyaret etti.

Karapıçak, Kızılay'ın Türkiye'de ve dünya genelinde yaptığı çalışmaların övünç vesilesi olduğuna işaret etti.

Bulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılayın Türk halkının özveri ve kadirşinaslığını yansıttığını belirtti.

MHP Samsun İl Başkanlığı ve Türk Kızılay Samsun Şubesinin önümüzdeki süreçte iş birliği yapma kararı aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü