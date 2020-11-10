MHP Samsun İl Başkanı Karapıçak'tan AA'ya ziyaret
10.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:06
MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.
MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.
Ziyarette Sansar, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Karapıçak ise kent genelinde yürüttükleri projelerle Cumhur İttifakı kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.
Ziyarette Karapıçak'a MHP Samsun İl Başkan Yardımcıları Osman Kandıra ve Levent Tanrıverdi eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü