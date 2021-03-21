MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'tan kurultay açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'tan kurultay açıklaması

21.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:29
MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'tan kurultay açıklaması

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Kurultay öncesi ve sonrası tam bir uyum içerisinde hareket eden üst kurul delegelerine, ilçe belediye başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza aldıkları sorumlulukları titizlikle yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Kurultay öncesi ve sonrası tam bir uyum içerisinde hareket eden üst kurul delegelerine, ilçe belediye başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza aldıkları sorumlulukları titizlikle yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın devlete, millete ve teşkilatlarına hayırlara vesile olmasını diledi.

MHP Samsun üst kurul delegeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarından oluşan heyetle Ankara'da gerçekleşen kongrede Samsun'u temsil ettiklerini belirten Karapıçak, şöyle devam etti:

"Allah'a çok şükür sağ salim delegelerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız ile görevimizi yerine getirip Lider Devlet Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçilmesinin sevinci ile geri memleketimize dönüş sağladık. Bu süreç içerisinde bizlere verilen görevleri sorunsuz yerine getirdik."

Kurultayda görev alan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Karapıçak, şunları kaydetti:

"Kurultay öncesi ve sonrası tam bir uyum içerisinde hareket eden üst kurul delegelerine, ilçe belediye başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza aldıkları sorumlulukları titizlikle yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Samsun'umuzun değerli bir ismi Sayın Hüseyin Edis'in MYK'ya seçilmesinden dolayı kendilerini kutluyorum. Liderimizin her daim emrinde olduğumuzu tam bir uyum içerisinde hareket ederek gösterdiğimize inanıyorum. Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli ve Yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Gökhan Gönül Hakan Özmert Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'tan kurultay açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 18:35:23. #1.16#
title