MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'tan kurultay açıklaması

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Kurultay öncesi ve sonrası tam bir uyum içerisinde hareket eden üst kurul delegelerine, ilçe belediye başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza aldıkları sorumlulukları titizlikle yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Kurultay öncesi ve sonrası tam bir uyum içerisinde hareket eden üst kurul delegelerine, ilçe belediye başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza aldıkları sorumlulukları titizlikle yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın devlete, millete ve teşkilatlarına hayırlara vesile olmasını diledi.

MHP Samsun üst kurul delegeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarından oluşan heyetle Ankara'da gerçekleşen kongrede Samsun'u temsil ettiklerini belirten Karapıçak, şöyle devam etti:

"Allah'a çok şükür sağ salim delegelerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız ile görevimizi yerine getirip Lider Devlet Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçilmesinin sevinci ile geri memleketimize dönüş sağladık. Bu süreç içerisinde bizlere verilen görevleri sorunsuz yerine getirdik."

Kurultayda görev alan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Karapıçak, şunları kaydetti:

"Kurultay öncesi ve sonrası tam bir uyum içerisinde hareket eden üst kurul delegelerine, ilçe belediye başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza aldıkları sorumlulukları titizlikle yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Samsun'umuzun değerli bir ismi Sayın Hüseyin Edis'in MYK'ya seçilmesinden dolayı kendilerini kutluyorum. Liderimizin her daim emrinde olduğumuzu tam bir uyum içerisinde hareket ederek gösterdiğimize inanıyorum. Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli ve Yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü