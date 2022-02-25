MHP Salihli KAÇEP'e yeni başkan - Haberler
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MHP Salihli KAÇEP'e yeni başkan

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Salihli KAÇEP'e yeni başkan

Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığına Hatice Balcı atandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığına Hatice Balcı atandı.

Eski KAÇEP Başkanı Tülay Köse'nin sağlık sebeplerinden dolayı görevinden ayrılmasıyla, boşalan göreve Hatice Balcı getirildi. Salihli'de MHP bayrağını da daha üst noktalara taşımak için gece gündüz çalışacaklarını belirten Balcı "Bu bir bayrak değişimidir. Bu görev değişimi camiamıza hayırlı olsun. Allah bizim ve arkadaşlarımızın yardımcısı olsun" dedi.

Yeni Başkan Hatice Balcı ve yönetimine başarılar dileyen MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, KAÇEP eski başkanı Tülay Köse'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu. - MANİSA

MHP Salihli KAÇEP'e yeni başkan

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Salihli, Çocuk, Balcı, Politika, Haberler

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