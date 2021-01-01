MHP Sakarya İl Başkanı Akar'dan Sözcü gazetesine tepki
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MHP Sakarya İl Başkanı Akar'dan Sözcü gazetesine tepki

01.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:21
MHP Sakarya İl Başkanı Akar'dan Sözcü gazetesine tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Sözcü gazetesinin Ayasofya haberine tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Sözcü gazetesinin Ayasofya haberine tepki gösterdi.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, Sözcü gazetesinin bugün yayımlanan "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetli haberinde Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesinin felaket olarak yorumlanmasının Hakk'ın batıla olan üstünlüğünü ve ecdadın kutlu fethini kabullenemeyen müflis zihniyetin bilindik gaflet hali olduğunu belirtti.

Akar, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden uzak, ortak tarih ve gelecek tezahürüne bigane kalmış emperyalist maşalar, kinlerinin mahkumu fikirlerini ifşa ede dursun, milli haysiyet yeise düşmeden galip gelmeye devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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