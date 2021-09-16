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MHP Safranbolu İlçe Başkanlığına Canözü atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Safranbolu İlçe Başkanlığına Canözü atandı

Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç'un geçtiğimiz ay vefat etmesiyle boşalan ilçe başkanlığı koltuğuna yönetimde bulunan Erkan Canözü atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç'un geçtiğimiz ay vefat etmesiyle boşalan ilçe başkanlığı koltuğuna yönetimde bulunan Erkan Canözü atandı.

MHP Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu İlçe Başkanı merhum Emre Barbaros Tunç'un vefatı dolayısı ile yapılması gereken görev değişikliği nedeniyle Başkanlık makamına Safranbolu İlçe Yönetim Kurulunca Erkan Canözü oy birliği ile seçilmiştir." denildi. - KARABÜK

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Haber: MHP Safranbolu İlçe Başkanlığına Canözü atandı - Haberler
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