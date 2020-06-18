MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç'tan tepki
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MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç'tan tepki

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç, Safranbolu Belediye meclisinde gerçekleşen demokratik seçimlerin ardından yapılan bazı değerlendirmeleri hayret ve ibretle izlediklerini belirterek, tepki gösterdi.

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç'tan tepki
18.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:12

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç, Safranbolu Belediye meclisinde gerçekleşen demokratik seçimlerin ardından yapılan bazı değerlendirmeleri hayret ve ibretle izlediklerini belirterek, tepki gösterdi.

Tunç, MHP'ye mensup 1 encümen üyesi ve 5 belediye meclis üyesinin belediye başkanının her icraatına muhalefet edeceği ve çalışmalarını engelleyeceğine dair yapılan yorum ve değerlendirmeleri de şiddetle reddettiklerini belirtti.

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi örnek gösteren Tunç, "Ayrıca, kıymetli meclis üyelerimizin Safranbolu'ya yapılacak hizmetlere muhalefet edeceğini, başkanın çalışmalarını engelleyeceğini iddia edenlere de bu vesile ile şu soruları da sormak isteriz. 12 yıldır uyguladığı yönetim anlayışı ve hayata geçirdiği birbirinden değerli projelerle yalnızca bölgemizde değil, ülke belediyeciliğinde bir yıldız haline gelen değerli büyüğümüz Rafet Vergili'nin Safranbolu'ya yapmayı önerdiği hizmetlere Karabük Belediye Meclisinde kim hayır oyu vermiştir? Hayırcı meclis üyeleri arasında Safranbolu'da seçimleri kazanan ittifaka mensup isim var mıdır, yok mudur? İhtisas Komisyonlarının 3'e düşürülmesi konusuna gelince; verilen önerge asla, iddia edildiği gibi bir siyasi partiyi yok etmeye yönelik değildir. Belediye Kanununun 25. maddesi açıktır ve nettir. Türk milliyetçileri olarak bu güne kadar otla, çöple uğraşmadık. Sözleşmeli personeller aracılığıyla başka partilerin liderlerine hakaretler yağdırmadık. 'Hepimiz aynı gemideyiz, Safranbolu'ya bir çivi çakandan Allah razı olsun' felsefesiyle hareket ettik ve yalnızca siyasi nezaket istedik. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen maalesef aynı yaklaşımı karşı taraftan göremedik. Bizler; 'önce ülkem, sonra şehrim, en son partim' düsturu ile hareket bir davanın neferleri ve ülkemizin en zor dönemlerinde göğsünü ülkesi ve milleti için siper eden bir liderin temsilcileriyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Safranbolu düşmanı ve hizmet karşıtı çıkartmak isteyenlerin beyhude bir çaba içerisinde olduğunu belirtirken bu vesile ile 'Safranbolu için ne yaptınız da hayır dedik?' sorusunu da sormak isteriz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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