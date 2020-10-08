MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı

08.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:51
MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı

Rize'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardeşen İlçe Başkanlığı tarafından esnafa ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı.

Rize'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardeşen İlçe Başkanlığı tarafından esnafa ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı.

MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara, Azerbaycan'a destek amacıyla Ardeşen ilçesinde Azerbaycan bayrakları dağıtıldı. Etkinlik hakkında açıklama yapan MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, "Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik başlatılan saldırı sonrası bizlerde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Kalbimiz her daim onlarla beraber ve beraber olmaya devam edecektir. Azerbaycanlı kardeşlerimize, soydaşlarımıza yönelik desteğimizi göstermek için ise kalbimizde Türk Bayrağı'nın hemen yanı başında duran Azerbaycan Bayrağı dağıttık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın da teveccüh göstererek Azerbaycan'a destek olduğunu gördük. Etkinliğimizde bizimle beraber olan esnaf arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı
MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı
MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı
MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı
MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı
MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Donald Trump Meral Akşener Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin Şehrazat Hazal Kaya Ata Demirer Türkan Şoray
Spor Samatta Eddie Newton Fırat Aydınus Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Türk Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Rize İl Başkanlığı tarafından esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan Bayrağı dağıtıldı - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 15:51:39. #1.15#
title