MHP Posof ilçe kongresi yapıldı
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MHP Posof ilçe kongresi yapıldı

MHP Posof ilçe kongresi yapıldı.

MHP Posof ilçe kongresi yapıldı
01.09.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:17

MHP Posof ilçe kongresi yapıldı.

Korona virüs sebebiyle mesafe korunarak çay bahçesinde yapılan MHP ilçe kongresinde tek aday olan Turgay Akyüz yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Posof'un Uluçam köyünden olan ve köy muhtarı olan Turgay Akyüz aynı zamanda MHP ilçe başkanlık görevini de yürütüyordu.

Ankara ve Ardahan'dan gelen MHP yöneticilerinin de katıldığı kongre Çay bahçesinde yapıldı. Divan heyetinin kurulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra konuşmalar yapıldı.

Kongreye davet edilen Posoflu Aşık Hikmet Arifi Ataman'dan da şiirler dinledikten sonra seçim yapıldı. Tek aday olarak yapılan seçimde Turgay Akyüz yeniden başkan seçildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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