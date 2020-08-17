MHP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongresi yapıldı Denizli'de MHP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongreleri yapıldı.

Denizli'de MHP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongreleri yapıldı.

Kentte bir düğün salonunda yapılan MHP Pamukkale İlçe Başkanlığı 3. olağan kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ın yaptığı kongrede, ilçe faaliyet raporu ve bilanço okundu.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Mehmet Ali Yılmaz tekrar Pamukkale ilçe başkanlığına seçildi.

Merkezefendi ilçe kongresinde ise mevcut başkan Mehmet Altıntaş güven tazeledi.

Kaynak: AA