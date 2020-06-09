MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, fındık taban fiyatının 24 lira olmasını önerdi
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MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, fındık taban fiyatının 24 lira olmasını önerdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, tekelci firmalar ve alivre satış yapanların, yeni sezonda fındık taban fiyatının düşük açıklanması için yeni oyunlar sahneye koyduklarını savunarak "Fındık taban fiyatı temmuz ayı bitmeden 24 lira olarak açıklanmalı." dedi.

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, fındık taban fiyatının 24 lira olmasını önerdi
09.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:54

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, tekelci firmalar ve alivre satış yapanların, yeni sezonda fındık taban fiyatının düşük açıklanması için yeni oyunlar sahneye koyduklarını savunarak "Fındık taban fiyatı temmuz ayı bitmeden 24 lira olarak açıklanmalı." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl temmuz ayı sonu itibarıyla fındık taban fiyatını açıklayarak 8 milyon insanın yüzünü güldürdüğünü hatırlattı. Geçen yıl 17 liradan başlayan fındık taban fiyatının, serbest piyasada 25 liraya kadar değer bulduğunu ifade eden Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) son olarak 30 bin ton fındığı 25 liradan satışa çıkardığını, 300 bin ton talep geldiğini anımsattı. Enginyurt, üreticilerin, ürettiği ürünün karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TMO yöneticilerine teşekkür etti.

"Yeni sezon geldi, oyunlar tekrar kurulmaya, tuzaklar tekrar sahneye koyulmaya başlandı." diyen Enginyurt, tekelci firmaların, alivre satış yapanların, yeni sezonda fındık taban fiyatının düşük açıklanması için yeni oyunlar sahneye koyduklarını öne sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığının henüz rekolte açıklamadan, birilerinin rekolte üzerinden oyun oynayıp, TMO'nun düşük fiyat açıklamasını beklediğini vurgulayan Enginyurt, "Çünkü alivre satış yaptılar." ifadesini kullandı.

Enginyurt, Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım ve Orman Bakanımızdan yeni sezonda fındık taban fiyatının en az 24 lira olmasını talep ediyoruz." diye seslendi.

TMO'nun fındığı son olarak 24-25 liradan sattığına işaret eden Enginyurt, bunun, fındığın bu yılki değerini gösterdiğini kaydetti.

"Fındık üreticisi desteklerden memnun"

Fındık üreticisinin, iktidarın desteklerinden memnun olduğunu belirten Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde gördük ki tarım en hassas konuların başında geliyor. Gıda ve çiftçilik çok önemli. Çiftçilerimiz ürününe, bahçesine sahip çıkmaya başlamıştır. Bu, Karadeniz adına büyük bir gelişmedir. Çay, fındık, bal para etmediği zaman maalesef üreticilerimiz, çiftçilerimiz şehri terk etmek zorunda kalıyorlardı. Cumhur İttifakı kapsamında destek verdiğimiz AK Parti Hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle fındık üreticisine sahip çıktı. Fındık üreticisinin yüzü güldü. Öyleyse bu sene de fındık taban fiyatını temmuz ayı bitmeden en az 24 lira olarak açıklayınız. "

"HDP kapatılmalı"

HDP'nin başlatacağı yürüyüş hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Enginyurt, "HDP yürüyüşü başkaldırıdır, Türkiye Cumhuriyeti'ne isyandır. HDP yürüyüşü, adalet ve demokrasi arayışı değildir. HDP yürüyüş, adalet konusunda samimi olsaydı 3 yıldan beri hapiste yatan Selahattin Demirtaş için, belediye başkanları görevden alınıp hapse atıldığı zaman adalet yürüyüşünü yapardı. HDP'nin derdi adalet yürüyüşü değildir. HDP, Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya, bir isyan başlatmaya karar vermiş, talimatı böyle almıştır. HDP kapatılmalıdır." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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