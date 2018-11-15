MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Mhp, Cumhur İttifakı İçin Bir Kazançtır, Kazanımdır"

- MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt:

"MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Cemal Enginyurt, "MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır" dedi.

Enginyurt, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Ordu'da altı yeni ilçe kurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Enginyurt, 800 bin nüfusa sahip Ordu'nun, 19 ilçesi, yaklaşık 800 mahallesi bulunduğunu belirterek, şehrin son 16 yıldır uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle göç verdiğini söyledi. Enginyurt, "Ordu'nun eski günlerine dönebilmesi, İstanbul'da yaşayan 700 bin Ordulunun büyük kısmının tekrar kente dönüş yapması için gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle AK Parti hükümetinden destek vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, 'Yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti arasında iş birliği olması durumunda, bu konuda AK Parti ve MHP arasında yeni bir süreç başlar mı' sorusuna, "Biz diyoruz ki birileri Cumhur İttifakı'nın halkın gözünde, 31 Mart'ta tartışılır konuma getirmek için her türlü ittifakı yapmaktan çekinmiyorsa öyleyse Cumhur İttifakı'nı kuranların da bu millete karşı borçları, vazifeleri vardır. Bunların en başında da Cumhur İttifakı'nı korumak, kollamak, mevcudiyetini ve hayatiyetini devam ettirmektir. Bunun için yapılması gereken şey çok zor değildir. Andımız konusunda tartışmaları büyütecek açıklamalar yapmak, bir meczuba sahip çıkmak, Türkçülük üzerinden Türk milliyetçiliğine saldırmak ve bu Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sürekli saldırılar yapmak yerine bu ülkede birliği, beraberliği, bu milletin, bu devletin tekliği noktasında ısrarlı olanların, Türk milletinin değerlerine sahip çıktığını göstermesi, bu ittifakın devam etmesi için çok yeterli bir sebeptir" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkan'ı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nun ziyaret etmesine ilişin soruya, "İmralı'daki Apo da dahil herkesin, herkesi ziyaret etme hakkı var ama 10 Kasım'dan bir gün önce, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'ine gitmek yerine kenefe gitmeyi teklif edecek, Mehmet Akif Ersoy'a en ağır hakareti yapacak, Yunanlı'ya iltifat edecek' kadar tarih bilgisi de olmayan, bir dönem hac dolandırıcılığı yapmış, bundan dolayı da mahkum olmuş birini Diyanet İşleri Başkanı resmi kıyafetiyle ziyaret ederse bu, bizi ve Türk milletini derinden yaralar. Bugün gitseydi, çok seviyorsa dün gitseydi. Bunu bir mesaj olarak algıladık. Nitekim bu ziyaretin ardından eline balta alan Atatürk büstü arıyor. Canı sıkılan Atatürk büstünün üstüne çıkıyor. Kim bunlara cesaret verdi? Bence Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu davranışların ve fiillerin arkasında bir art niyet aramaları gerekir" diye konuştu.

Yerel seçimlerde ittifakın sürtmesine ilişkin soruya Enginyurt "AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır" diye cevap verdi.