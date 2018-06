Mhp, Ömerli Teşkilatını Kurdu

MHP, Mardin'in Ömerli ilçesinde teşkilatını kurdu.

Teşkilat binasının açılışında konuşan MHP İl Başkanı Mehmet Ertakgöz bölgede güvenlik güçlerinin ve devletin sağladığı huzur ile dengelerin değiştiğini kaydetti. Artık tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlandığı bölgede MHP'ye vatandaşların destek verdiğini anlatan Ertakgöz, "İlçe teşkilatlarımızı kurmaya devam ediyoruz. Türk, Kürt, Arap etnik köken ayrımı olmadan MHP'nin vatanını, milletini, devletini seven herkesin partisini olduğunu artık bölge halkı görüyor. Mardin'imizde kutlu davamızın varlığını sürdürmek ve her alanda aktif olmak için kolları sıvadık. İlçelerimizde teşkilatlarımızı kurup güçlendirmek ilk işimiz oldu. Göreve geldiğimizden bu yana müthiş bir ilgi alaka ile karşılaştık. Üstümüze düşen, tüm enerjimizi 24 Haziran seçimlerine harcamak. Bizler görevde kaldığımız sürece bayrağımızı ve sancağımızı en üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MARDİN