MHP'nin yeni yönetimi mazbatalarını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı'nın 13. Olağan Kongresi'nde seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı'nın 13. Olağan Kongresi'nde seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Kars'ta 27 Eylül 2020 tarihinde yapılan MHP Kars İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi sonucunda, İl Başkanlığına tek aday olarak giren Tolga Adıgüzel ve yönetim kurulu üyeleri Merkez İlçe Seçim Kuruluna giderek Mazbatalarını alarak görevlerine başladılar.

Yeni Yönetim kurulunun Kars'a ve Türkiye hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Tolga Adıgüzel, "Yüce Allah, hepimize hayırlı görevler yapmayı nasip etsin inşallah. Gazi Kars'ımıza, vatanımıza, milletimize ve partimize yakışır bir şekilde hizmet etmek tek gayemizdir. Artık yepyeni bir sayfa açılmıştır. Hiç kimse partimizi ve bizleri hırsızlarla, rüşvetçilerle, ahlaksızlarla, aynı kefeye koyamaz. Bu saatten sonra bizlere bu tür yakıştırma yapanlar en basit tabiri ile şeref ve haysiyet yoksunu çukur insanlardır" dedi.

Adıgüzel, "Hasbelkader bu harekette bulunmuş fakat nefislerine yenik düşerek her türlü alçaklığı sergilemiş olan soysuzlarla aramızda demirden dağlar vardır. O hırsızların, o soysuzların yaptıklarını, şahsım veya yönetim kurulu üyelerimizden herhangi birimiz yaparsak Cenab-ı Allah bizleri bugünden kahruperişan etsin. Bizler Allah'tan korkar, Yusuf yüzlülerden utanırız. Amacımız; ahlaklı, şerefli, namuslu, helali ve haramı bilerek hizmet etmektir. Bizleri öncekilerle kimse karıştırmasın. Gittikleri yerin bir türlü yenisi olamayan kendilerine "eski" sıfatı takanlara da şunu söylüyorum: "Eski çamlar bardak oldu artık." El ele, sırt sırta vererek fitneye, fesada, yalana, dedikoduya, iftiraya, etnik bölücülüğe fırsat vermeden bize emanet edilen dava sancağını hak ettiği en güzel yerlere hep beraber taşımak temennisiyle. Bizler seferle emrolunduk, zafer Allah'tandır" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı